Волкер поддержал прямой диалог Зеленского и Путина

Он считает, что новый президент – это возможность для нового старта диалога.

Волкер поддержал прямой диалог Зеленского и Путина
Фото: twitter

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал прямой диалог победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал американской программе PBS NewsHour.

Курт Волкер подчеркнул, что Зеленский решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также вернуть захваченные Россией территории.

"Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, пока является абсолютно правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается уступать", - отметил Волкер.

Также он сказал, что считает правильным, желание Зеленского провести прямой диалог с Путиным: "Украина и РоSSия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его желание поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо".

В новом президенте, Волкер видит хороший старт для нового диалога. "Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как возможность для нового старта диалога, хотя изменить нужно именно позицию РоSSии по вторжению и оккупации территории", - подчеркнул он.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

По состоянию на утро 23 апреля ЦИК обработала 99,87% электронных протоколов. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте ЦИК, актера Владимира Зеленского поддержали 73,23% избирателей (13,524 млн). За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей (4,516 млн человек).


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