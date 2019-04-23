Судья киевского админсуда подал иск против Порошенко

Истец обосновал это тем, что президент не издал указ о назначении его на должность судьи.

Судья киевского админсуда подал иск против Порошенко
Фото: Макс Требухов

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против Петра Порошенко о признании бездействия главы государства. Об этом сообщается в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

Судья собирается потребовать у президента выдать указ о назначении его на должность и взыскать материальный ущерб. Дело будут рассматривать в Кассационном административном суде Верховного суда.

"Истец обосновал свою позицию тем, что президент Украины на протяжении февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", не издал указ о его назначении на должность судьи, что лишает его (судью) права на труд и доплаты за выслугу лет", - указано в сообщении.

По информации источника Українських Новин в суде, речь идет о судье Викторе Шулежко, у которого в 2017 году завершился 5-летний срок полномочий.

Напомним, 16 апреля на Порошенко подала в суд "Студия 1+1". В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые Порошенко озвучил в интервью в эфире "Радио НВ" 10 апреля.

Кроме этого, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 млн гривен. По убеждению медиагруппы, слова Порошенко в интервью "создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер".


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