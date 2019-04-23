Госдеп США выразил желание сотрудничать с Зеленским

Ранее Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах.

Госдеп США выразил желание сотрудничать с Зеленским
Фото: Council on Foreign Relations

Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку победившему во втором туре президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому и готовы оказывать поддержку в проведении реформ в Украине.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Мы также поздравляем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии спустя пять лет после революции 2014 года и спустя пять лет после неослабевающей роSSийской агрессии", - отмечается в заявлении.

В Госдепе США также приветствуют выводы, содержащиеся в предварительном докладе ОБСЕ о прошедших выборах. "Выборы были мирные, конкурентные, а их итог показывает волю народа", - подчеркивается в нем.

Также в Госдепе США выразили желание сотрудничать с Владимиром Зеленским. "Мы ждем работы с избранным президентом В.Зеленским, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в заявлении.

"США продолжают выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных на международном уровне границ. И мы будем продолжать поддерживать Украину в то время, как она приступает к важным реформам", - подчеркивают в с госдепартаменте.

Ранее спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой и пообещал дальнейшую поддержку Украине.


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