В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей

В предварительные списки могли ошибочно попасть около 300 "мертвых душ".

В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
Фото: tsn.ua

С начала года в Государственном реестре избирателей уничтожили почти 200 тыс. записей об умерших. Об этом сообщил руководитель госреестра Александр Стельмах.

По словам Стельмаха, эти лица не включаются в списки избирателей, передает РБК-Украина.

Так, с начала 2019 года в реестре было уничтожено 194 тыс. 87 записей, срок хранения которых истек. В частности, более 38 тыс. таких записей были уничтожены с начала апреля после первого тура выборов.

"Законом о "Государственном реестре избирателей" предусмотрено, что записи об умерших хранятся пять лет. После пяти лет уничтожаются. Это не "мертвые души", ведь этих записей нет и не было в списках избирателей", - рассказал Стельмах.

Кроме того, с начала 2019 по решению ЦИК, из реестра изъято более 6 тыс. кратных включений (повторы записей об одних и тех же лицах - ред.), из которых более 3 тыс. фамилий уничтожено в реестре с начала апреля.

Стельмах также рассказал, что перед первым туром выборов в предварительные списки могли ошибочно попасть около 300 фамилий лиц, которые на самом деле умерли.

"С начала формирования предварительных списков избирателей перед первым туром и до сих пор таких записей, которые были напечатаны в списке избирателей, но на самом деле эти люди умерли, только 300 записей. Именно то, что называют "мертвыми душами" в списке избирателей. Их изъяли в связи тем, что в отделы ведения были приложены документы, такие как свидетельство о смерти", - добавил Стельмах.

Напомним, в феврале Центризбирком опроверг обвинения в махинациях с реестром избирателей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Количество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысячКоличество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысяч
Во втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателейВо втором туре выборов президента проголосовали больше 62% избирателей
Явка избирателей к 11 часам утра превысила 14%Явка избирателей к 11 часам утра превысила 14%
На передовой Донбасса находится почти 50 тыс. военныхНа передовой Донбасса находится почти 50 тыс. военных
Полиция вызвала на допрос нардепа Березенко по делу о подкупе избирателейПолиция вызвала на допрос нардепа Березенко по делу о подкупе избирателей
Более 100 тысяч избирателей за три дня изменили место голосованияБолее 100 тысяч избирателей за три дня изменили место голосования
Депутат Киевского облсовета погорел на взятке в $5 тысячДепутат Киевского облсовета погорел на взятке в $5 тысяч
Украина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформленияУкраина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформления
Минздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные клинических испытанийМинздрав обяжет производителей лекарств публиковать данные клинических испытаний
73% избирателей поддерживают проведение дебатов перед вторым туром выборов73% избирателей поддерживают проведение дебатов перед вторым туром выборов
Последние новости
Подгружаем последние новости