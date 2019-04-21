В Шри-Ланке задержали семерых подозреваемых в организиции взрывов

По всей стране введен комендантский час.

В Шри-Ланке задержали семерых подозреваемых в организиции взрывов

Семеро человек задержаны по подозрению в причастности к серии взрывов в Шри-Ланке, в результате которых были убиты и ранены сотни людей.

Об этом сообщил замминистра обороны страны Руван Виевардене, передает Deutsche Welle.

Виевардене назвал случившееся "террористическим инцидентом", за которым стоят "экстремистские группировки". По данным полиции, число жертв превысило 200 человек.

Виевардене также сообщил о введении комендантского часа по всей стране с 18 часов по местному времени. Ранее поступили сообщения о том, что в Шри-Ланке заблокированы социальные сети.

Напомним, по данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 200 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.

Позже поступила информация о седьмом и восьмом взрыве. По сообщению полиции, восьмой взрыв устроил смертник, когда полиция пришла с обыском в его дом в северной части Коломбо. В результате взрыва разрушен верхний уровень здания, погибли трое полицейских.

Католики составляют лишь 6% населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.


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