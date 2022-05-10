На Сумщине прозвучало несколько сильных взрывов, - Живицкий

В Сумской области прозвучало несколько сильных взрывов.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам", - написал Живицкий в своем Telegram.

Он призвал жителей не покидать укрытий во время воздушной тревоги.

Напомним, утром 9 мая оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области.

Вечером руководитель ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин. Потерь не было, информация по разрушениям уточняется.

А 10 мая захватчики обстреляли из систем залпового огня Белопольскую громаду.