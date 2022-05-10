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2022-05-10
На Сумщине прозвучало несколько сильных взрывов, - Живицкий
Жителей призвали не покидать укрытия.
Фото: sumy.today
В Сумской области прозвучало несколько сильных взрывов.
Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам", - написал Живицкий в своем Telegram.
Он призвал жителей не покидать укрытий во время воздушной тревоги.
Напомним, утром 9 мая оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области.
Вечером руководитель ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин. Потерь не было, информация по разрушениям уточняется.
А 10 мая захватчики обстреляли из систем залпового огня Белопольскую громаду.