В Северной Македонии начались выборы президента
На пост главы государства претендуют трое кандидатов.
В Северной Македонии сегодня начались президентские выборы, сообщает "Радио Свобода".
На президентский пост страны баллотируется трое профессоров университета - Стево Пендаровски (кандидат от правящей партии), Ґордана Силяновска-Давкова (националистическая оппозиция) и Блерим Река (кандидат от двух партий этнических албанцев).
В случае если президент не будет избран в первом туре, 5 мая должен состояться второй тур. Для проведения второго тура явка избирателей должна быть ниже 40%.
Последние опросы показывают, что за общего кандидата от македонской и албанской партии Пендаровского свои голоса готовы отдать 27% избирателей, за Силяновску-Давкову - 23%, а за Блерима Реку - 11%.
Напомним, действующий президент Северной Македонии Георге Иванов отличился тем, что перестал подписывать документы, поступающие из парламента и правительства, в знак протеста против переименования страны: в результате длительных переговоров Македония и Греция согласовали название "Северная Македония" и договорились о создании посольств.
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