В Северной Македонии начались выборы президента

На пост главы государства претендуют трое кандидатов.

В Северной Македонии начались выборы президента

В Северной Македонии сегодня начались президентские выборы, сообщает "Радио Свобода".

На президентский пост страны баллотируется трое профессоров университета - Стево Пендаровски (кандидат от правящей партии), Ґордана Силяновска-Давкова (националистическая оппозиция) и Блерим Река (кандидат от двух партий этнических албанцев).

В случае если президент не будет избран в первом туре, 5 мая должен состояться второй тур. Для проведения второго тура явка избирателей должна быть ниже 40%.

Последние опросы показывают, что за общего кандидата от македонской и албанской партии Пендаровского свои голоса готовы отдать 27% избирателей, за Силяновску-Давкову - 23%, а за Блерима Реку - 11%.

Напомним, действующий президент Северной Македонии Георге Иванов отличился тем, что перестал подписывать документы, поступающие из парламента и правительства, в знак протеста против переименования страны: в результате длительных переговоров Македония и Греция согласовали название "Северная Македония" и договорились о создании посольств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналистки
В Северной Ирландии в ходе беспорядков убили журналисткуВ Северной Ирландии в ходе беспорядков убили журналистку
Луценко передумал уходить в отставку после выборов президентаЛуценко передумал уходить в отставку после выборов президента
Парламентские выборы в Финляндии выиграли социал-демократы, набрав 17,7% голосовПарламентские выборы в Финляндии выиграли социал-демократы, набрав 17,7% голосов
Сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК БеларусиСын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Беларуси
Либеральное движение Гусовского и Нефьодова решило оформиться в партию и идти на выборыЛиберальное движение Гусовского и Нефьодова решило оформиться в партию и идти на выборы
В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента
В Израиле начались парламентские выборыВ Израиле начались парламентские выборы
ЦИК объявил окончательные результаты первого тура выборов президентаЦИК объявил окончательные результаты первого тура выборов президента
Результаты экзит-поллов на выборах президента УкраиныРезультаты экзит-поллов на выборах президента Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости