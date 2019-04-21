В Северной Македонии начались выборы президента

В Северной Македонии сегодня начались президентские выборы, сообщает "Радио Свобода".

На президентский пост страны баллотируется трое профессоров университета - Стево Пендаровски (кандидат от правящей партии), Ґордана Силяновска-Давкова (националистическая оппозиция) и Блерим Река (кандидат от двух партий этнических албанцев).

В случае если президент не будет избран в первом туре, 5 мая должен состояться второй тур. Для проведения второго тура явка избирателей должна быть ниже 40%.

Последние опросы показывают, что за общего кандидата от македонской и албанской партии Пендаровского свои голоса готовы отдать 27% избирателей, за Силяновску-Давкову - 23%, а за Блерима Реку - 11%.

Напомним, действующий президент Северной Македонии Георге Иванов отличился тем, что перестал подписывать документы, поступающие из парламента и правительства, в знак протеста против переименования страны: в результате длительных переговоров Македония и Греция согласовали название "Северная Македония" и договорились о создании посольств.