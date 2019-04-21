Все избирательные комиссии получили бюллетени для голосования, - Слипачук

По состоянию на 9 часов утра о крупных нарушениях не сообщалось.

Все избирательные комиссии получили бюллетени для голосования, - Слипачук
Фото: Макс Левин

100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени для голосования на выборах президента Украины 21 апреля 2019 от окружных избирательных комиссий. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Фейсбуке.

Всего были переданы бюллетени для голосования в почти 30 000 участков.

"Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап - день повторного голосования за президента Украины!", - отметила руководитель Центризбиркома.

По состоянию на 9:00 наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщили о двух нарушениях на выборах: на одном участке в Киевской области наблюдателя сети не пустили на утреннее заседание участковой комиссии. В Хмельницкой области на трех избирательных участках наблюдатели отметили недостаточное количество урн для голосования - только по одной стационарной урне.

О нарушениях правопорядка не сообщалось.


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