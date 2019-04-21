На Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях во время пасхальной службы
Сообщается о 10 погибших и десятках пострадавших.
На Шри-Ланке сегодня утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, на данный момент известно о гибели не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается по меньшей мере о четырех взрывах в столице страны Коломбо и соседнем городе Негомбо: два из них произошли в католических церквях и два - в отелях. По предварительным данным, в результате взрывов погибли не менее десяти человек, более 50 получили ранения.
Ни одна из террористических организация не заявляла о своей ответственности за взрывы.
Напомним, в середине марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд. При нападении погибли 50 человек. Подозреваемым в организации нападения считают 28-летнего австралийца.
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Политика
21.04.2019 08:25