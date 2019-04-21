На Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях во время пасхальной службы

Сообщается о 10 погибших и десятках пострадавших.

На Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях во время пасхальной службы

На Шри-Ланке сегодня утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, на данный момент известно о гибели не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается по меньшей мере о четырех взрывах в столице страны Коломбо и соседнем городе Негомбо: два из них произошли в католических церквях и два - в отелях. По предварительным данным, в результате взрывов погибли не менее десяти человек, более 50 получили ранения.

Ни одна из террористических организация не заявляла о своей ответственности за взрывы.

Напомним, в середине марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети - "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд. При нападении погибли 50 человек. Подозреваемым в организации нападения считают 28-летнего австралийца.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцев нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке, - МИД (обновлено)Украинцев нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке, - МИД (обновлено)
МИД Украины выясняет, есть ли украинцы среди жертв взрывов на Шри-Ланке (обновлено)МИД Украины выясняет, есть ли украинцы среди жертв взрывов на Шри-Ланке (обновлено)
На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)
Конкурс на главу налоговой заблокируют в ближайшее время по той же схеме, что конкурс на главу таможни, - ДенисенкоКонкурс на главу налоговой заблокируют в ближайшее время по той же схеме, что конкурс на главу таможни, - Денисенко
Зеленский и Порошенко стали на колени во время дебатовЗеленский и Порошенко стали на колени во время дебатов
Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИЗамглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ
Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явилсяМинобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
Билецкий: "Нацкорпус" не будет устраивать акций на "Олимпийском" во время дебатовБилецкий: "Нацкорпус" не будет устраивать акций на "Олимпийском" во время дебатов
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Штаб Зеленского опубликовал видеоролик, уточняющий время "дебатов на стадионе"
Последние новости
Подгружаем последние новости