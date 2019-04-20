Порошенко утвердил план мероприятий в рамках курса Украины на ЕС и НАТО

Ближайшая задача - подготовка изменений в закон о СБУ.

Порошенко утвердил план мероприятий в рамках курса Украины на ЕС и НАТО
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.

Об этом говорится в указе №155/2019 от 20 апреля.

План состоит из 31 пункта, которые распланированы на 2019 и 2020 годы.

Ближайшая по времени задача - обеспечить разработку законопроекта о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины". Он должен быть готов уже в июне 2019 года.

Также на 2019 год запланированы: разработка предложений о пересмотре Соглашения об ассоциации; расширение источников и способов привлечение международной помощи; проведение консультаций о возможном участии Украины в рамочной программе "Горизонт Европа"; переговоры об участии Украины в операциях ЕС по урегулированию кризисов; участие Украины в проектах Европейского оборонного фонда, PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество) и CARD (Координированный годичный обзор обороны); расширение сотрудничества с ЕС в сферах противодействия дезинформации.

Также в этом году предполагается наработать предложения о расширении участия Украины в выполнении программы НАТО "Наука ради мира"; обеспечить подготовку визита в Украину делегации Североатлантического совета НАТО; подготовку и подачу предложений об обращении за Планом действий по членству в НАТО; разработать концепцию программы психосоциальной адаптации участников боевых действий.

В 2020 году Украина планирует наработать новые формы сотрудничества в рамках "Восточного партнерства"; открыть филиал Колледжа Европы и Европейской школы "Восточного партнерства"; обсудить с НАТО вопрос о присоединении к Программе расширенных возможностей; наладить прямые госзакупки оборонного назначения по импорту; разработать проект автономной военной базы на востоке Украины и военно-морской базы на побережье Азовского моря.

Некоторые пункты не имеют дедлайна и предусматривают постоянное выполнение (например, диалог с ЕС или переход к прямым импортным закупкам продукции оборонзаказа).

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко опубликовал в Telegram фото Черчилля и призвал "не сдаваться"Порошенко опубликовал в Telegram фото Черчилля и призвал "не сдаваться"
"Либо штаб в РоSSии, либо тотальная некомпетентность", - Порошенко о словах Зеленского о "повстанцах"
Главы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за вступление Украины в НАТОГлавы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за вступление Украины в НАТО
Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации ПриватбанкаПорошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка
Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы ЗеленскогоПорошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского
Аноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУАноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУ
Я Верховную Раду распускать не собираюсь, - ПорошенкоЯ Верховную Раду распускать не собираюсь, - Порошенко
Порошенко пошел на сцену к ЗеленскомуПорошенко пошел на сцену к Зеленскому
Порошенко: я приму любой выбор украинцев 21 апреля, а 22-го жизнь будет продолжатьсяПорошенко: я приму любой выбор украинцев 21 апреля, а 22-го жизнь будет продолжаться
Зеленский заявил, что "армия, мова, вера" принадлежат не только ПорошенкоЗеленский заявил, что "армия, мова, вера" принадлежат не только Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости