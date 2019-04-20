Порошенко опубликовал в Telegram фото Черчилля и призвал "не сдаваться"
"Это только начало! Не сдаемся, до конца!"
Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что не сдается и идет до конца.
"Это только начало! Не сдаемся, до конца!" - отметил он после дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
При этом к посту добавлено фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".
Напомним, вечером 19 апреля Порошенко и Зеленский встретились на дебатах на НСК "Олимпийский". После их завершения Порошенко отправился на официальные теледебаты на UA:Перший. Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебаты с Петром Порошенко на Суспильне не приехал.
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