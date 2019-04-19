Зеленский о медреформе: "Какая это нафиг реформа?"

Супрун пообещала, что Зеленский не остановит изменения в здравоохранении.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался признать медицинскую реформу успешной.

"Если лекарств качественных нет, если цен доступных на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет - какая это нафиг реформа?" - заявил он во время президентских дебатов на стадионе НСК "Олимпийский".

Слова Зеленского прокомментировала в фейсбуке министр здравоохранения Ульяна Супрун.

"Не знаю, выиграет ли Зеленский выборы. Но он точно не остановит медицинскую реформу", - написала она.

Супрун подчеркнула, что медреформа нужна "по меньшей мере 27 млн украинцев, 24,5 тыс. врачей и 1886 медицинским учреждениям", которые к ней уже присоединились.

Напомним, в 2018 году в Украине стартовала реформа системы здравоохранения по принципу "деньги ходят за пациентом". Пока что она касается только первичной медицины.

В 2020 году реформа должна охватить другие уровни медпомощи.