Суд отменил решение Нацбанка об определении перечня лиц, связанных с Приватбанком

Окружной админсуд принял еще одно решение по национализации Приватбанка не в пользу государства.

?Суд отменил решение Нацбанка об определении перечня лиц, связанных с Приватбанком
Фото: София Гаврилюк

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Окружной административный суд Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. В частности удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 №105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно это решение Нацбанка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Решение суда пока не вступило в законную силу и в ближайшее время будет обжаловано Нацбанком в апелляционном порядке.

Отметим, что связанное лицо (related party) - это физлицо, которое по своим служебным статусом, родственными связями или имущественным положением связано с деятельностью и управлением банком и может получить определенные материальные преимущества в процессе выполнения банком своих функций.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Президент Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша и поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными и не допустить паники.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекреченоРешение суда о незаконности национализации Приватбанка засекречено
Гройсман отреагировал на решение Окружного суда по ПриватбанкуГройсман отреагировал на решение Окружного суда по Приватбанку
Die Welt: ЕС исключил из санкционного списка 9 человек, связанных с окружением ЯнуковичаDie Welt: ЕС исключил из санкционного списка 9 человек, связанных с окружением Януковича
Суд отменил запрет на въезд роSSийскому политтехнологу ШуваловуСуд отменил запрет на въезд роSSийскому политтехнологу Шувалову
Степанов не согласен с решением Порошенко об отстранении от должностиСтепанов не согласен с решением Порошенко об отстранении от должности
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Решение по "скифскому золоту" суд может принимать до полугода, - МинюстРешение по "скифскому золоту" суд может принимать до полугода, - Минюст
Суд в Нидерландах начал рассматривать апелляцию на решение о возврате Украине "скифского золота"Суд в Нидерландах начал рассматривать апелляцию на решение о возврате Украине "скифского золота"
Кабмин отменил 149 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляцииКабмин отменил 149 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции
Синод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в КиевеСинод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости