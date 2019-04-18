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2019-04-18
Зеленский представил свою команду
В нее вошли Комаровский, Герус, Данилюк, Рябошапка и другие.
Фото: Макс Левин
Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду, с которой он собрался строить "новую Украину".
Это произошло в эфире 1+1.
"Это профессиональные люди, специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента", - заявил Зеленский.
Команду Зеленского составляют:
- Руслан Степанчук - идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов, законопроектную работу
- Иван Баканов - глава партии "Слуга народа", отвечает за связи с Верховной Радой
- Дмитрий Разумков - занимается вопросами внутренней политики
- Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика
- Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика
- Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства
- Денис Монастирский - направление "Правоохранительные органы"
- Сергей Ионушас - направление "Органы правосудия"
- Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне
- Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе
- Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение
- Виктория Страхова - банковская деятельность
- Михайло Федорив - руководитель digital-направления
- Александр Мерешко - эксперт по вопросам международных отношений и народовладия
- Олег Бондаренко - направление экологической политики
- Марина Бардина - отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей
- Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству
- Андрей Герус - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование
- Сергей Бабак - образование и наука
- Евгений Комаровский - медицина
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