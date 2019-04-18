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Зеленский представил свою команду В нее вошли Комаровский, Герус, Данилюк, Рябошапка и другие. Фото: Макс Левин Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду, с которой он собрался строить "новую Украину". Это произошло в эфире 1+1. "Это профессиональные люди, специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента", - заявил Зеленский. Команду Зеленского составляют: Руслан Степанчук - идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов, законопроектную работу

Иван Баканов - глава партии "Слуга народа", отвечает за связи с Верховной Радой

Дмитрий Разумков - занимается вопросами внутренней политики

Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика

Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства

Денис Монастирский - направление "Правоохранительные органы"

Сергей Ионушас - направление "Органы правосудия"

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне

Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе

Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение

Виктория Страхова - банковская деятельность

Михайло Федорив - руководитель digital-направления

Александр Мерешко - эксперт по вопросам международных отношений и народовладия

Олег Бондаренко - направление экологической политики

Марина Бардина - отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству

Андрей Герус - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование

Сергей Бабак - образование и наука

Евгений Комаровский - медицина

LB.ua

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