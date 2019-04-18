Зеленский представил свою команду

В нее вошли Комаровский, Герус, Данилюк, Рябошапка и другие.

Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду, с которой он собрался строить "новую Украину".

Это произошло в эфире 1+1.

"Это профессиональные люди, специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента", - заявил Зеленский.

Команду Зеленского составляют:

  • Руслан Степанчук - идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов, законопроектную работу
  • Иван Баканов - глава партии "Слуга народа", отвечает за связи с Верховной Радой
  • Дмитрий Разумков - занимается вопросами внутренней политики
  • Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика
  • Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика
  • Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства
  • Денис Монастирский - направление "Правоохранительные органы"
  • Сергей Ионушас - направление "Органы правосудия"
  • Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне
  • Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе
  • Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение
  • Виктория Страхова - банковская деятельность
  • Михайло Федорив - руководитель digital-направления
  • Александр Мерешко - эксперт по вопросам международных отношений и народовладия
  • Олег Бондаренко - направление экологической политики
  • Марина Бардина - отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей
  • Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству
  • Андрей Герус - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование
  • Сергей Бабак - образование и наука
  • Евгений Комаровский - медицина


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