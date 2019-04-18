Бывшего президента Украины Виктор Янукович предлагали в премьер-министры автономного региона на Донбассе.

Об этом говорится в рассекреченном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по роSSийскому вмешательству в выборы США в 2016 году.

Такой план в 2016 году озвучил политтехнологу Полу Манафорту, возглавлявшему избирательный штаб Дональда Трампа, его роSSийский коллега Константин Килимник.

2 августа 2016 года Манафорт и Килимник вместе ужинали в Нью-Йорке. В ходе беседы они, в частности, обсуждали план по решению конфликта в Украине путем создания автономной республики на Донбассе во главе с Януковичем.

Впоследствии эта темпа поднималась еще по меньшей мере несколько раз.

В начале 2018 года Манафорт передал своей социологической фирме трехстраничный черновик с планом Килимника и поручил проработать вопросник на его основании о миротворческой роли Януковича. В черновике было указано, что президент Дональд Трамп должен поддержать план по созданию "Автономной Республики Донбасс" с Януковичем как премьер-министром.

У офиса Мюллера нет доказательств того, что Трамп или его администрация знали об этом плане, но Килимник продолжал продвигать его по меньшей мере до лета 2018 года.

Напомним, что в январе 2019 году идею создания на Донбассе автономного региона с собственным правительством впервые публично озвучил кум роSSийского президента Виктор Медведчук.

Манафорт - наиболее высокопоставленный член предвыборной команды Трампа, которому предъявляли обвинение в рамках расследования связей миллиардера и его окружения с Россией на выборах в 2016 году. Тем не менее, в нарушениях непосредственно в связи с выборами Манафорту, который руководил штабом Трампа с июня по август 2016 года, предъявлено не было: обвинение касалось его работы в качестве политтехнолога в Украине.

Манафорт работал на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал "Партию регионов" и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.