В Грузии не могут остановить эпидемическую вспышку кори

Ежедневно число заболевших увеличивается на 15-25 человек.

В Грузии с начала текущего года зафиксировано более 3,1 тыс. случаев заболевания корью. Ежедневно число заболевших увеличивается на 15-25 человек.

Об этом сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе, передает Интерфакс-Украина.

"С января мы имеем 3172 случая кори, что больше, чем за весь прошлый год. Это означает, что эпидемическая вспышка кори все еще продолжается", - сказал глава центра грузинскому "Первому каналу", напомнив, что инфекцию может остановить только вакцинация.

Гамкрелидзе сообщил, что самый большой показатель заболеваемости отмечается в Тбилиси, после которого следуют регионы Имерети, Самегрело - Верхняя Сванетия и Кахетия.

По его словам, на сегодняшний день помимо плановых прививок дополнительную вакцинацию в стране прошли 118 тыс. человек, что существенно меньше необходимых 350 тысяч.

Инфекция, в основном, распространяется в возрастной группе 20-40 лет, и в большей степени среди тех, кто не был привит или не переболел корью в 1990-е годы. Высоким является и показатель среди детей в возрасте до одного года.

В начале апреля в Минздраве сообщали, что в Грузии за первые три месяца текущего года корью заболело до 2 тыс. 880 человек. Приблизительно в 60% случаев потребовалась госпитализация. В ведомстве тогда также подтвердили два смертельных случая с начала года.

В конце января в Минздраве признали, что в стране эпидемическая вспышка и ситуация может оказаться на грани эпидемии.