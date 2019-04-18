Порошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администраций

Глава государства пришел в прямой эфир телеканала "112 Украина".

Порошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администраций
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку глав областных администраций в случае своей победы во втором туре выборов 21 апреля. Об этом глава государства сказал в ходе прямого эфира на телеканале "112 Украина".

Отвечая на вопрос ведущего о кадровых назначениях, Порошенко ответил, что результаты голосования в первом туре показали ему, насколько население недовольно действиями власти, и в частности, деятельностью власти на местах. Порошенко заявил, что все главы областных администраций уйдут в отставку, а на их места будут назначены лидеры объединенных территориальных общин, которые уже показали свою эффективность и заслуживают повышения.

Отвечая на вопрос о конкретных новых фамилия, Президент положительно отозвался о конкурсе на должности глав Таможенной и Фискальной службы и отметил Максима Нефедова, который успешно прошел в финальную часть конкурсного отбора.

Порошенко пообещал, что в обновленной команде будет "много новых молодых лиц".

Напомним, сегодня стало известно, что штабы Порошенко и кандидата в президента Владимира Зеленского продолжают переговоры о дебатах 19 апреля на НСК "Олимпийский" и даже арендовали стадион, но не могут согласовать формат встречи, так как ищут среднее между собственно дебатами и шоу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Трампу пытались подсунуть план по созданию "автономной республики Донбасс" с Януковичем во главеТрампу пытались подсунуть план по созданию "автономной республики Донбасс" с Януковичем во главе
Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по ПриватбанкуПорошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку
Аваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни ЗеленскогоАваков заявил, что не поддерживает ни Порошенко, ни Зеленского
За Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко - 27%, - опрос "Рейтинга"За Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко - 27%, - опрос "Рейтинга"
Окружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможниОкружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможни
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде ЗеленскогоБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского
Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"
Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"
Штаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатовШтаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатов
Последние новости
Подгружаем последние новости