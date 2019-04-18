Рожкова: возвращение Приватбанка Коломойскому через отмену национализации невозможно

Единственным акционером Привата является народ Украины.

Рожкова: возвращение Приватбанка Коломойскому через отмену национализации невозможно
Фото: Макс Требухов

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что судебное решение об отмене национализаци Приватбанка не влечет за собой возвращение банка бывшим владельцам.

"Возвращение банка бывшим владельцам через отмену национализации невозможно", - сказала Рожкова на брифинге 18 апреля.

Она подчеркнула, что банк признали неплатежеспособным в результате "чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму $5,5 млрд".

"На сегодня единственным акционером Приватбанка является народ Украины. Мы исполнены решимости защищать интересы акционера банка при любых условиях", - сказала Рожкова.

Первый замглавы НБУ выразила надежду, что апелляционная инстанция прислушается к аргументам Нацбанка.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.


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