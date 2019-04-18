Суд снял арест с 1,2 млрд гривен окружения Януковича во Всеукраинском банке развития
"Прокуроры готовят срочные ходатайства".
Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге Twitter.
"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов во Всеукраинском банке развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства", - написала она.
Сарган напомнила, что на счетах в этом банке было арестовано 1,2 млрд гривен.
Напомним, Всеукраинский банк развития работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. Во времена власти Януковича активы банка выросли почти в 13 раз. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.
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