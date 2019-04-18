Суд снял арест с 1,2 млрд гривен окружения Януковича во Всеукраинском банке развития

Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге Twitter .

"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов во Всеукраинском банке развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства", - написала она.

Сарган напомнила, что на счетах в этом банке было арестовано 1,2 млрд гривен.

Напомним, Всеукраинский банк развития работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. Во времена власти Януковича активы банка выросли почти в 13 раз. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.