Суд снял арест с 1,2 млрд гривен окружения Януковича во Всеукраинском банке развития

"Прокуроры готовят срочные ходатайства".

Суд снял арест с 1,2 млрд гривен окружения Януковича во Всеукраинском банке развития
Суд снял арест со счетов окружения Януковича в ВБР
Фото: goodvin.info

Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов окружения бывшего президента Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге Twitter.

"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов во Всеукраинском банке развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства", - написала она.

Сарган напомнила, что на счетах в этом банке было арестовано 1,2 млрд гривен.

Напомним, Всеукраинский банк развития работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. Во времена власти Януковича активы банка выросли почти в 13 раз. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.


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