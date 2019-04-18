Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)

Его вместе с Бакановым отправили в Вашингтон на встречи с американским истеблишментом.

Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Фото: zn.ua

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американских лоббистов из Signal Group Consulting за $60 тысяч, пишет "Радио Свобода".

Их задача - улучшить имидж Владимира Зеленского и его политической партии в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря Signal Group Джона Проктера, его фирма работает на Зеленского с прошлой недели. Краткосрочный контракт с кандидатом в президенты предусматривает организацию встреч членов команды Зеленского с представителями Конгресса и администрацией президента Дональда Трампа, американскими СМИ, членами аналитического и политического общества США.

В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.

Обновление. Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники сообщает, что Олег Дубина может стать секретарем СНБО в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Решение о назначении Дубины было согласовано во время визита представителей Зеленского в Вашингтон. Там руководитель его предвыборного штаба Иван Баканов и гражданин США М. Коэн общались с официальными лицами Администрации президента, Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.

М. Коэна позиционируют в окружении Зеленского в качестве советника по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег, возвращением незаконно выведенных за границу украинских активов.

Как утверждают источники, если Баканов главным образом отвечал в Вашингтоне на политические вопросы, то Дубина общался по вопросам национальной безопасности, финансового и реального секторов экономики Украины.

По оценкам американских источников, встречи команды Зеленского были организованы в США на беспрецедентно высоком уровне.

В период становлення криворожской команды КВН "Квартал 95", в состав которой входили Зеленский и Баканов, Олег Дубина руководил государственным горно-металлургическим комбинатом" Криворожсталь "(1999-2001 гг.).

В "нулевых" годах Дубина занимал высокие посты во власти. В 2001-2002 годах он был вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, в 2002-2003 года - советником президента Леонида Кумчы, потом до лета 2004 года занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В 2009 году именно он подписал контракты с "Газпромом".

Напомним, что Зеленский - фаворит президентских выборов в Украине.

12 апреля он встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.


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