Международный трибунал ООН получил запрос Украины относительно военнопленных моряков

Дата заседания Международного трибунала по морскому праву будет объявлена в ближайшие дни.

Международный трибунал ООН получил запрос Украины относительно военнопленных моряков
Фото: скриншот из видео

Международный трибунал по морскому праву подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"16 апреля 2019 года Украина подала запрос в Трибунал о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву в споре между Украиной и РоSSийской Федерации о "неприкосновенности трех украинских военных кораблей и двадцати четырех военнослужащих на борту", - сообщили в пресс-службе Трибунала в среду, 17 апреля.

В Трибунале уточнили, что слушания по запросам государств обычно проводятся через две-три недели после их подачи. Дату их начала пообещали объявить в ближайшие дни.

Напомним, 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.

17 апреля Московский суд продлил арест всем украинским морякам до 24 июля.


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