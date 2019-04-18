"Схемы" рассказали, кто посещает Коломойского накануне второго тура выборов

Накануне второго тура выборов президента Украины журналисты программы "Схемы" установили, кто наведывается к олигарху Игорю Коломойскому в Израиле накануне того, как будет избран президент Украины.

"Схемы" отправились в Израиль Герцлии, куда олигарх перебрался из Женевы, и там, в небольшом курортном городке под Тель-Авивом, журналистам удалось отыскать его офис.

"Похоже, именно там теперь разместился «центр договоренностей». Министр-беглец времен Януковиче Ставицкий, бывший глава АП Левочкин, мэр Харькова Кернес, бывший роSSийский, а теперь уже украинский бизнесмен Фукс, экс-совладелец «Приватбанка» Боголюбов и еще некоторые депутаты из группы «Возрождение» - неполный список визитеров израильского офиса Коломойского, зафиксированных «Схемами» только в течение нескольких дней", - говорится в подписи к программе на youtube-канале Радио Свобода, опубликованном 17 апреля.

Напомним, ранее "Схемы" выяснили, что только с февраля 2017 года Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Причем, в каждой второй поездке его сопровождал юрист Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".