Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"

Президент напомнил предыдущий опыт с BBC.

Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко считает, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1".

Об этом он заявил на встрече с представителями гражданского общества, передает ТСН.

"Очень тяжело с каналом "1+1 "судиться в суде первой инстанции. Даже президенту. Но мы выиграем", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что он уже имеет необходимый опыт - во время судебного процесса против ВВС в Лондонском суде.

"Причем я подчеркиваю, что проще это сделать в Лондонском суде, чем в украинском", - добавил Порошенко.

Напомним, 12 апреля президент Порошенко и кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский впервые поговорили в прямом эфире и обсудили будущие дебаты. Их телефонный разговор в студии телеканала "1+1" перерос в перепалку и закончился тем, что Зеленский бросил трубку.

После этого гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на президента за то, что он "ворвался в эфир, частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала". Ранее Порошенко заявил, что подаст иск в отношении "1+1" за распространение дезинформации и фейков, порочащих репутацию главы государств.а

16 апреля "Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ".

В феврале Порошенко выиграл выиграл суд против ВВС за клевету - Высокий суд Лондона признал однобоким материал британской компании о том, что президенту Украины якобы пришлось заплатить за встречу с главой США Дональдом Трампом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Блок рекламы


Похожие новости
Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"
Штаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатовШтаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатов
Порошенко уточнил сроки встречи "Нормандской четверки"Порошенко уточнил сроки встречи "Нормандской четверки"
"Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ""Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ"
Уволенный полтавский губернатор подал в суд на ПорошенкоУволенный полтавский губернатор подал в суд на Порошенко
Порошенко назвал добровольную экстрадицию Крючкова предвыборной технологиейПорошенко назвал добровольную экстрадицию Крючкова предвыборной технологией
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Израильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на ПорошенкоИзраильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на Порошенко
Команда Зеленского заподозрила Порошенко в попытке срыва выборов в ряде регионовКоманда Зеленского заподозрила Порошенко в попытке срыва выборов в ряде регионов
Авторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полицияАвторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости