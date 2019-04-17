С начала ООС военные вернули 20 кв. км оккупированных территорий, - Наев

"Мы восстанавливаем ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями".

?С начала ООС военные вернули 20 кв. км оккупированных территорий, - Наев
Сергей Наев
Фото: mil.gov.ua

Объединенные силы вернули под контроль Украины 20 кв. км оккупированных территорий с начала операции Объединенных сил (с 30 апреля 2018 года).

Об этом командующий ООС Сергей Наев рассказал в интервью "ВВС Украина".

"Действительно, за время ООС были взяты под контроль ряд территорий и улучшено тактическое положение на определенных участках. В том числе под Горловкой, где восстановили контроль над населенными пунктами Южное (прежнее название Ленинское) и Шумы", - отметил он.

Наев также отметил, что в некоторых местах военным удалось улучшить тактическое положение - продвинуться в глубину от двух до пяти км, а общая площадь территории, которую смогли вернуть под контроль украинской власти, - около 20 кв. км.

"Мы восстанавливаем ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями - то есть, Объединенные силы не пересекают линию, установленную соглашениями. А также мы создаем возможность для восстановления инфраструктуры и безопасных условий для гражданских", - подчеркнул командующий ООС.

По его словам, боевики тоже предпринимали попытки отвоевать территорию, но все они были безуспешными. В качестве примера Наев привел атаку боевиков на село Жолобок в Луганской области в августе 2018 года.

Он также сообщил, что на данный момент на оккупированных территориях Донбасса находится около 2 тыс. роSSийских офицеров.

Напомним, 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции (АТО) и начале операции Объединенных сил (ООС).


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