Матиос назвал расценки "черного рынка" на информацию из закрытых баз данных

Выследить человека можно всего за несколько сотен гривен.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал расценки "черного рынка" на закрытую информацию из баз данных правоохранительных органов и других украинских ведомств.

Об этом он рассказал на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком, посвященному задержанию в Киеве роSSийской диверсионной группы.

"Хочу озвучить, к моему стыду, установленные следствием расценки на получение информации из баз правоохранительных органов, а также ведомственных баз. Доступ к базе видеонаблюдения Киева - 200-250 гривен за один автомобиль. Доступ к базе МВД , Национальной полиции - 250-700 грн. Доступ к базе пересечения границы - 600-800 за лицо. Доступ к базе автотранспорта - 500 грн. Детализация звонков с привязкой к месту - 4000-7000 грн за полгода телефонных соединений. Информация о доходах из базы Пенсионного фонда, служб соцстраха или налоговой - 500 грн", - сказал Матиос.

Именно через налоговую диверсионная группа установила местонахождение военного разведчика, чью машину взорвали 4 апреля на улице Вильямса в Киеве .

"Хочу обратиться к каждому руководителю правоохранительного и государственного органа, который имеет в распоряжении соответствующие базы и решил за 30 сребреников изменить присяге или нарушить закон. Вы не знаете, кому и с какой целью продаете за мизерные деньги информацию, вверенную вам государством. Это может быть использовано, начиная с публикаций в фейсбуке или другого черного пиара и заканчивая совершением террористического акта на территории нашей страны", - сказал Матиос.

Он сказал, что алгоритм расследования таких преступлений уже отработан. "В военной прокуратуре создан специальный отдел, который имеет возможность фиксировать незаконный сбор информации относительно правоохранителей и сотрудников спецслужб именно для предупреждения доступа террористов", - подчеркнул прокурор.