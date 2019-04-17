Штаб Порошенко открыл регистрацию сторонников на дебаты на "Олимпийском"

На стадион будут пускать по спискам.

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко открыл регистрацию его сторонников на дебаты на НСК "Олимпийский", которые должны состояться вечером 19 апреля.

Об этом говорится в фейсбуке президентской кампании Порошенко.

В свящи с усиленными мерами безопасности зрители будут допускаться на стадион по предварительной записи. Для этого необходимо заполнить специальную анкету.

Спикер штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду также прокомментировал заявление команды Владимира Зеленского о бронировании 12 тысяч билетов на дебаты.

Он предполагает, что это не совсем правда.

"Я неоднократно пытался с ночи и за последние 10-15 минут перед брифингом зарегистрироваться и получить билет, у меня не получается. Это создает определенные подозрения, что в фан-зоне планируется сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию и превратить дебаты на шапито", - сказал он.

Напомним, что официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля.

Однако Владимир Зеленский еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля.

Порошенко намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля. Зеленский на нее не согласился и на дебаты не приехал.

Впоследствии у Порошенко обратились к ЦИК изменить время теледебатов, чтобы он мог попасть и на "Олимпийский", и в студию Общественного вещателя.