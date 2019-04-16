Государство подготовило четыре модели рынка земли

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Рабочая группа при аграрном комитете Верховной Рады подготовила четыре варианта введения рынка земли в Украине.

Об этом говорится на сайте Офиса реформ Кабинета министров Украины.

Эти модели предусматривают:

регулируемый рынок и поэтапное открытие рынка земель для граждан и юридических лиц;

контролируемый рынок и одновременное открытие рынка земель для граждан и юридических лиц;

контролируемый рынок и поэтапное одновременное открытие рынка земель;

либеральный рынок и одновременное открытие рынка земель для граждан и юридических лиц.

В двух вариантах предлагается поэтапное открытие рынка земли для физических и юридических лиц, а в двух - одновременное. Отличается количество гектаров, которые можно будет приобрести и этапы их покупки.

Купить землю, согласно предлагаемым вариантам, смогут только граждане Украины.

В двух "этапных" вариантах предлагается дать возможность физическим лицам в первые три года покупать до 20 га земли. Для юридических лиц этапность приобретение больших площадей земли разная. В одном варианте юридические лица в первые три года смогут приобрести максимум 200 га земли, с четвертого года - максимум 500 га, а в дальнейшем - до 20 тысяч га. Другой вариант предлагает уже в первые три года разрешить юридическим лицам покупать до 500 га земли, а с четвертого года - до 20 тысяч га.

Преимущественное право на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения предлагается предоставить членам семьи собственника земельного участка, арендаторам, владельцам и пользователям смежных земельных участков, а также фермерским хозяйствам, которые находятся (зарегистрированы) в территориальных общинах, где расположены земельные участки.

Кроме того, покупатель будет иметь обязательно документально подтверждать легальность средств, за которые он желает приобрести земельный участок.

Напомним, что в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года (решение формально не вступило в силу). Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Президент Петр Порошенко раньше говорил, что не видит шансов снять мораторий на продажу сельхозземель, но 10 января он выступил за проведение земельной реформы, которая бы предусматривала запуск рынка земли.