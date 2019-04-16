Избран новый глава Высшего совета правосудия
Кандидатуру Говорухи поддержали практически все члены ВСП.
Главой Высшего совета правосудия избрав Владимир Говоруха. За его кандидатуру проголосовали 17 из 19 членов ВСП.
Он был единственным кандидатом на эту должность.
Напомним, полномочия главы ВСП Игоря Бенедисюка истекают в апреле этого года. Он также выиграл конкурс в Верховный Суд.
Владимира Говоруху избрал в ВСП съезд судей 6 марта. До этого он работал судей Апелляционного суда Киевской области. Говоруха также работал военным судей, как и Бенедисюк.
К июню этого года состав ВСП обновится более чем на половину. С 21 ее члена полномочия заканчиваются в 11.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.04.2019 14:55