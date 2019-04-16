На КПВВ "Гнутово" у мужчины изъяли саксофон стоимостью в полмиллиона гривен

Инструмент якобы везли к мастеру в Донецке.

На линии разграничения полиции задержала мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию Донецкой области музыкальный инструмент стоимостью около 560 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба объединенных сил.

45-летнего гражданина Украины задержали на КПВВ "Гнутово", он направлялся из Мариуполя в Донецк. При осмотре авто пограничники и представители фискальной службы обнаружили в багажнике машины саксофон. Футляр с инструментом был спрятан среди одежды.

Как установили правоохранители, саксофон оказался модели класса "люкс" производства известного мирового производителя Henri Selmer Paris, лидирующего среди популярных духовых музыкальных инструментов ручной работы.

Водитель пояснил, что инструмент его попросили перевезти через линию разграничения и передать музыкальном мастеру в оккупированном Донецке. Документов на ценный саксофон мужчина не имел, поэтому и не мог подтвердить, что он не был получен преступным путем. Сумма оценки данного музыкального инструмента составила около 560 000 гривен.

Инструмент изъят. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ КурченкоПрокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК увеличил расходы на второй тур выборов на 12 млн гривенЦИК увеличил расходы на второй тур выборов на 12 млн гривен
В Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривенВ Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривен
Комвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взяткиКомвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взятки
НОТУ оценивает стоимость дебатов на "Олимпийском" примерно в 6 млн гривенНОТУ оценивает стоимость дебатов на "Олимпийском" примерно в 6 млн гривен
Пятеро кандидатов в президенты не перечислили в госбюджет около 4 млн гривенПятеро кандидатов в президенты не перечислили в госбюджет около 4 млн гривен
Раненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в КиевеРаненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" на Донбассе временно не работаютКПВВ "Гнутово" и "Марьинка" на Донбассе временно не работают
ГБР подозревает сотрудника НАБУ в присвоении 1 млн гривен и покупке на них Range RoverГБР подозревает сотрудника НАБУ в присвоении 1 млн гривен и покупке на них Range Rover
В Беларуси изъяли из киосков газету с текстами об "обосранных" коровахВ Беларуси изъяли из киосков газету с текстами об "обосранных" коровах
В РоSSии при обыске у 17-летнего подростка изъяли флаг Украины и книгу НемцоваВ РоSSии при обыске у 17-летнего подростка изъяли флаг Украины и книгу Немцова
Последние новости
Подгружаем последние новости