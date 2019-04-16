Военные отбили атаку ДРГ боевиков на Мариупольском направлении

ВСУ захватил оружие боевиков и карту с отмеченными объектами для диверсий.

Военные отбили атаку ДРГ боевиков на Мариупольском направлении
Военные отбили атаку ДРГ боевиков
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские военнослужащие отбили атаку диверсионно-разведывательной группы боевиков на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"15 апреля в 20:00 противник начал массированный обстрел наших позиций на Мариупольском направлении. Под прикрытием огня начала выдвижение враждебная диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. Усиленная бдительность личного состава и надлежащая организация боевой службы помешала врагу в осуществлении его намерений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение ДРГ противника в составе 12 человек.

Военные остановили продвижение боевиков огнем из стрелкового оружия.

"Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона. Враг начал отходить, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными. Подразделение, выполняющее задачи на наблюдательных постах, захватило оружие неудачников-диверсантов и карту с отмеченным в глубине нашей обороны объектами, на которых были спланированы диверсии", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко анонсировал режим прекращения огня в зоне ООС с 18 апреля.


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