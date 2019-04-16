Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
"Одесса и область - тот регион, которые интересен всегда и всем".
Бывший глава Одесской ОГАИгорь Палица - в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского - с большой вероятностью захочет вернуть себе контроль над регионом. Такое мнение в интервью LB.ua высказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Я хорошо знаю Игоря Петровича (Палицу - ред.), у нас товарищеские отношения. Он очень много сделал для того, чтобы в Одессе был мир и порядок. Больше, чем все вместе взятые. Он амбициозный и - в хорошем понимании слова - самолюбивый, поэтому, думаю, после незаконного его смещения у него есть жажда реванша", - отметил Труханов.
"Вы же понимаете, что Одесса и область - тот регион, которые интересен всегда и всем. Любым властям", - добавил также он.
Напомним, Игорь Палица был назначен главой Одесской ОГА 6 мая 2014 года - через несколько дней после трагических событий 2 мая, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Игорь Палица был уволен с должности 30 мая 2015 перед назначение губернатором Михаила Саакашвили. Палица возглавил Волынский облсовет.
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