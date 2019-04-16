Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам, - Нищук

Министр назвал пожар "огромным ударом для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира".

Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению Собора Нотр-Дам, - Нищук
Фото: пресс-служба президента

Украина готова максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора Парижской Богоматери.

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Ужасная новость от наших друзей из Франции - горит уникальный памятник культуры и истории, один из самых известных исторических памятников французской столицы - Собор Парижской Богоматери, знаменитый Нотр-Дам. Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира", - написал Нищук в фейсбуке.

Он выразил надежду, что "пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайный памятник".

"От себя хочу отметить, что мы готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора", - добавил министр.

Вечером 15 апреля в столице Франции загорелся Собор Нотр-Дам. Вследствие пожара обрушились шпиль и кровля здания. Потушить огонь пожарным не удается.


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