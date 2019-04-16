Прокуратура обвинила Вышинского в публикации 72 антиукраинских статей

Прокуратура обвинила руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в размещении 72 статей "антиукраинского направления".

Об этом заявили прокуроры Арно Лиллемяе и Евгений Комаровский, когда объявляли обвинительный акт в Подольском райсуде Киева , сообщает Радио Свобода.

Во время зачитывания документа обвинители заявили, что эти статьи Вышинский разместил в период с 2014 по 2018 годы. По версии прокуроров, материалы содержали "недостоверную, необъективную, предвзятую информацию относительно Украины, украинской власти и армии и опровергали роSSийскую агрессию против Украины". Также обвинение считает, что эти материалы "оправдывали возможный выход отдельных регионов Донецкой и Луганской областей из состава Украины".

Прокуроры отметили, что агентство "РИА Новости-Украина" фактически было представительством госпредприятия МИА "РоSSия Сегодня". Однако оно было зарегистрировано как независимое юридическое лицо и получало финансирование не напрямую из Москвы, а через фирмы прокладки.

Обвинение утверждает, что деньги поступали сначала от оффшора с Кипра, а затем от компании SPN Media Solutions DOO Beograd из Сербии, конечным бенефициарным владельцем которой является МИА "РоSSия Сегодня". Эти компании якобы пересылали деньги на счет ООО "Интерселект", директором которого является Вышинский. Прокуроры заявили, что по этой схеме с 2015 по 2018 годы экс-руководитель "РИА Новости-Украина" получил от МИА "РоSSия Сегодня" 257,1 тыс. долларов США и 2, 143 млн евро.

15 апреля прокуроры успели зачитать 34 из 79 страниц обвинительного акта. Очередное заседание запланировано на 25 апреля.

После суда Вышинский в заявлении для журналистов назвал обвинительный акт "набором малопонятных обвинений, под которыми нет ничего, кроме лжи и фантазий прокуратуры и Службы безопасности".

Заседание, которое состоялось 15 апреля, было вторым по счету. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили с госизмене, в призывах к нарушению суверенитета страны и территориальной целостности. Вышинского арестовали без права внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным.