На Запорожской АЭС проведут антитеррористические учения

Учения запланированы на 17-18 апреля.

На Запорожской АЭС проведут антитеррористические учения
Фото: npp.zp.ua

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Запорожской области на 17-18 апреля запланированы антитеррористические учения.

По данным пресс-центра ЗАЭС, во время учений намерены проверить эффективность антитеррористической защищенности электростанции и плана взаимодействия в случае совершения диверсии.

Учения согласованы с осуществляющей охрану ЗАЭС воинской частью 3042 Национальной гвардии и другими участниками, которые привлекаются к выполнению задач в случае возникновения события с признаками диверсии в отношении ядерной установки и ядерного материала в темное время суток.

В ходе мероприятия планируется совершенствование навыков реагирования на диверсии и теракты, проверка уровня готовности и надежности сил и средств, привлекаемых к выполнению задач, организация мероприятий по выявлению, блокированию и нейтрализации на начальной стадии лиц, возможно, причастных к подготовке совершения преступления с признаками диверсии.


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