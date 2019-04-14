Порошенко уволил Семочко
Скандальный заместитель главы Службы внешней разведки покинул должность.
Президент Петр Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Об этом он рассказал журналистам в пресс-центре НСК "Олимпийский" на мероприятии, которое должно было быть президентскими дебатами.
"В пятницу заместитель главы Службы внешней разведки, генерал Семочко был уволен с должности", - сказал Порошенко.
Напомним, в начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.
Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков РоSSийской Федерации.
Семочко в ответ заявил, что в расследовании он "не увидел никакого подтверждения и ни одного доказательства изложенной информации".
Разведчик добавил, что и он, и его жена являются гражданами Украины. В то же время он признал, что гражданство РФ имеют взрослые дети его жены от первого брака, которые с ними не живут.
Впоследствии конрразведка СБУ подтвердила наличие роSSийского гражданства у гражданской жены Семочко.
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Политика
14.04.2019 14:30