Гройсман: двигаться быстрее Украине не позволяет сопротивление системы

Премьер подвел итоги трехлетней работы правительства.

Гройсман: двигаться быстрее Украине не позволяет сопротивление системы
Владимир Гройсман
Фото: Влад Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман подвел итоги трехлетней работы правительства.

Наибольшими достижениями чиновник считает ремонты украинских дорог, изменения в системе здравоохранения и пенсионной системе, а также внедрение децентрализации.

Премьер отметил, что понимает тех, кто критикует правительство, потому что и сам бы хотел, чтобы "мы двигались быстрее". Однако, по его словам, "глубина проблем, сопротивление системы, ограниченность ресурсов нам этого не позволяют".

"За эти три года мы сделали возможно больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями. Я пытался менять систему, которую считал неэффективной, но, слава Богу, за эти три года система не смогла изменить меня. Я уверен, что Украина может стать и станет сильной и успешной ", - написал Гройсман на странице в facebook.

Гройсман добавил, что теперь "четко понимает, что и как реально менять".


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