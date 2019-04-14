Билецкий: "Нацкорпус" не будет устраивать акций на "Олимпийском" во время дебатов

"Национальный корпус", "Национальные дружины", полк "Азов" или другие связанные с ними организации не будут участвовать в акциях во время мероприятий на НСК "Олимпийский" 14 апреля, где должны состояться дебаты с участием президента Петра Порошенко. Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий, сообщается на сайте организации.

"По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Нацкорпус и Нацдружины. Заранее заявляем: ни Нацкорпус, ни Нацдружины, ни полк "Азов" или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой", - говорится в сообщении.

Билецкий отметил, что "Нацкорпус" не видит смысла требовать чего-то от Порошенко. При этом, по его словам, партия не намерена прекращать проведение акций с требованием наказать лиц, которые разворовывают оборонную отрасль Украины.

"Мы будем требовать привлечения к ответственности не только Свинарчуков, но и Порошенко за коррупцию в армии уже у новой власти после президентских выборов", - сказал Билецкий.

В последнее время в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Акции в центре Киева и других городах они устраивают уже несколько суббот подряд. Активисты требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

Напомним, визит Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах запланирован на 14:00 14 апреля.