Либеральное движение Гусовского и Нефьодова решило оформиться в партию и идти на выборы

Учредительный съезд назначен на 18 мая.

Либеральное движение Гусовского и Нефьодова решило оформиться в партию и идти на выборы
Фото: volyanarodu.com.ua

Либеральное движение "Люди важливі", самыми известными представителями которого являются депутат Киевсовета Сергей Гусовский и первый замминистра экономики Максим Нефьодов, собирается оформиться в партию и пойти на выборы Верховной Рады.

Об этом Гусовский рассказал "Интерфаксу-Украина".

"Есть целая процедура по законодательству – это учредительный съезд, на нем уже объявляется официально, начинается отсчет времени, чтобы собрать подписи по областям и районам… 10 тыс. подписей должно быть, и подаем в Минюст", - сказал он на форуме либералов в Киеве.

На уточняющий вопрос, планируется ли завершить процесс создания и регистрации партии до парламентских выборов с тем, чтобы принять участие в избирательном процессе, Гусовский ответил утвердительно: "Да".

Предполагается, что у партии будет несколько лидеров, но называть конкретные имена и фамилии Гусовский пока не стал. "Я думаю, что формирование уже списка тех, кто идет, будет летом", - рассказал он.

На данный момент общественное движение "Люди важливi" финансируется за счет самих участников движения, сообщил Гусовский. "У нас есть люди, которые входят в 100 самых богатых людей, например Сергей Башлаков, мой коллега и товарищ… Это позволяет нам на данный момент, пока расходы не являются масштабными, фондироваться за счет взносов тех, кто симпатизирует движению. Но придет момент, когда надо будет говорить о более широких процедурах фандрайзинга", - рассказал он.

Учредительный съезд партии "Люди важливі" назначен на 18 мая.

Напомним, что выборы в Верховную Раду должны состояться 27 октября 2019 года.


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