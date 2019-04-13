ЕС за последние годы исключил из санкционного списка 9 человек из окружения Януковича (обновлено)

В эти дни решений о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц Евросоюз не принимал.

Евросоюз исключил нескольких человек из своего санкционного списка из-за недостаточности доказательств их причастности к подрыву территориальной целостности Украины. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).

"Наложение ограничительных мер на девять украинцев, близких к президенту Виктору Януковичу в 2014 году, было снято, главным образом, из-за недостаточности доказательств", - говорится в сообщении.

При этом имена не называются.

Как пишет газета, сейчас в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране.

Издание напомнило, что попавшие в санкционный список лица могут оспорить введение ограничительных мер в суде, однако ряд подобных попыток, в частности со стороны Аркадия Ротенберга и Дмитрия Кисилева, ни к чему не привел.

Обновление 16:15. Представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии по совместительству Николай Точицкий отрицает информацию о том, что ЕС снял санкции с девяти представителей окружения бывшего президента Виктора Януковича.

"Никаких решений в эти дни о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt речь идет о санкциях, снятых в течение предыдущих лет", - написал посол в Twitter .

При этом Точицкий добавил, что всего из-за агрессии РФ и благодаря работе руководства государства с лидерами ЕС , в течение последних лет были существенно расширены экономические, "крымские" и персональные санкции, введенные за псевдовыборы на оккупированной территории, строительство Керченского моста, нелегальное транспортировки турбин Siemens, захват украинских моряков и другие преступления РФ .

Напомним, в феврале сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против Януковича и его окружения еще на год.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек. Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.