Die Welt: ЕС исключил из санкционного списка 9 человек, связанных с окружением Януковича

Имена не называются.

Die Welt: ЕС исключил из санкционного списка 9 человек, связанных с окружением Януковича
Фото: investigator.org.ua

Евросоюз исключил нескольких человек из своего санкционного списка из-за недостаточности доказательств их причастности к подрыву территориальной целостности Украины. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).

"Наложение ограничительных мер на девять украинцев, близких к президенту Виктору Януковичу в 2014 году, было снято, главным образом, из-за недостаточности доказательств", - говорится в сообщении.

При этом имена не называются.

Как пишет газета, сейчас в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране.

Издание напомнило, что попавшие в санкционный список лица могут оспорить введение ограничительных мер в суде, однако ряд подобных попыток, в частности со стороны Аркадия Ротенберга и Дмитрия Кисилева, ни к чему не привел.

Напомним, в феврале сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против Януковича и его окружения еще на год.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек. Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, был исключен из списка.


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