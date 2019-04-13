Под посольством фюрера РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель
Пострадавших нет.
У посольства РоSSийской Федерации в Киеве на Воздухофлотском проспекте сегодня, 13 апреля, произошел взрыв. Об этом сообщили в столичной полиции.
"Полицейские начали проверку и получили информацию от представителей «Киевэнерго», в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - говорится в сообщении.
В результате было повреждено брусчатку, люди не пострадали.
Рассматривается возможность обесточивания терминала и путепровода. Привлечены все профильные службы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.04.2019 14:10