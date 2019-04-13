Макрон провел встречу с Порошенко в Париже
Встреча лидеров государств продлилась около 50 минут.
В Париже завершилась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.
Встреча лидеров государств продлилась около 50 минут.
После переговоров Эммануэль Макрон проводил главу Украинского государства на крыльцо Елисейского дворца. Петр Порошенко сел в автомобиль и уехал, передает Интерфакс-Украина.
Ранее в этот день Петр Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент Франции днем 12 апреля провел встречу с кандидатом в президенты Украины, актером Владимиром Зеленским. Встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса.
В офисе Макрона отметили, что президент Франции проводит встречи с обоими участниками второго тура выборов, "чтобы оценить состояние французско-украинских отношений и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.
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