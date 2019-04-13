Президент Франции провел встречу с Зеленским

Встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса.

Фото: rfi.fr

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский сегодня днем встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает роSSийская служба радио RFI.

Зеленского на встрече сопровождали экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, руководитель штаба Иван Баканов и бывший член НАПК Руслан Рябошабка. Встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса, так как в графике Макрона было назначено вручение верительных грамот послам. Кроме того, известно, что в 18:00 президент Франции проведет встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

В то же время спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что президент поддерживает организацию встречи Зеленского и Макрона.

"Хочу сообщить, что французская сторона по дипломатическим каналам по этому вопросу координировалась с украинской стороной, и к чести Петра Порошенко он не был против и не выдвигал никаких возражений. Более того, он сказал, что считает полезным, чтобы Зеленский наконец-то соскочил с театральных подмостков и на примере понял, что политика - это не шоу, а сложные международные вещи. Такая встреча с Макроном ему в любом случае будет полезна", - заявил Медведев.

В офисе Макрона отметили, что президент Франции проводит встречи с обоими участниками второго тура выборов, "чтобы оценить состояние французско-украинских отношений и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.

На 18:00 (19:00 по киевскому времени) назначена официальная встреча Макрона и Порошенко.