С начала суток на Донбассе ранены восемь военнослужащих

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

Также боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов восемь военнослужащих ВСУ получили ранения.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции возле населенного пункта Новоселовка, из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Павлополя, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Лебединского.

Также боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия позиции в районе населенного пункта Водяное, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - возле Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции ВСУ вблизи села Катериновка.

"Во время обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, ранее сообщалось, что трое военнослужащих ВСУ получили ранения в результате обстрела Павлополя боевиками.

Накануне в зоне ООС получили ранения двое военных, боевики совершили 9 обстрелов, три из них - с применением тяжелого вооружения.