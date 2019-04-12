Сотрудники компании "Вода Донбасса" попали под обстрел возле Ясиноватой

Бригада должна была отремонтировать трубопровод, поврежденный в результате боевых действий.

Сотрудники компании "Вода Донбасса" попали под обстрел возле Ясиноватой
Ремонт водопровода (архивное фото)
Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки Ясиноватского района.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Фейсбуке.

"Компания получила сегодня подтверждение режима тишины и должна была отремонтировать напорный трубопровод Южнодонбасского водовода, который накануне был поврежден в результате боевых действий. Но, несмотря на договоренности, как только ремонтники приступили к работе, начался обстрел", - написал Куць.

Он назвал такие действия недопустимыми и обратился к наблюдателям ОБСЕ дать произошедшему надлежащую оценку.

"Агрессивные действия пророSSийских боевиков в настоящее время ставят под угрозу обеспечение нормального водоснабжения Покровского, Селидовского, Добропольского районов, а также ограничение подачи воды из канала для Мариуполя", - отметил глава Донецкой ОВГА.

Он также сообщил, что пока не устранят повреждения, не будут работать Карловская и Великоанадольская фильтровальные станции.

"Вода людям в указанных районах и населенных пунктах будет подаваться по графику, определенный "запас прочности" у нас есть - резервуары заполнены", - отметил Куць.

Напомним, в феврале в этом же районе попал под обстрел автомобиль компании "Вода Донбасса", который перевозил сменный персонал насосной станции. В январе трое сотрудников компании были ранены возле Крутой Балки.


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