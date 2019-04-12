Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева

Врио главы ОГА назначен его первый заместитель Дмитрий Бутрий

Президент Петр Порошенко своим указом уволил с занимаемой должности главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

Об этом говорится в указе №141/2019, обнародованном на сайте президента.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.

Другим указом (№142/2019 от 12 апреля) Порошенко назначил первого замглавы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия временном исполняющим обязанности главы облгосадминистрации.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича", - говорится в документе.

До назначения Бутрий был депутатом Херсонского областного совета и входил во фракцию "Блока Петра Порошенко".

Напомним, 6 апреля Гордеев написал заявление об отставке.

Ранее, 28 января, отец Екатерины Гандзюк Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком. В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.

В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Гандзюк.

Активистка Гандзюк скончалась 4 ноября после того, как ее 31 июля облили серной кислотой.