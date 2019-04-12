Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева
Врио главы ОГА назначен его первый заместитель Дмитрий Бутрий
Президент Петр Порошенко своим указом уволил с занимаемой должности главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.
Об этом говорится в указе №141/2019, обнародованном на сайте президента.
"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.
Другим указом (№142/2019 от 12 апреля) Порошенко назначил первого замглавы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия временном исполняющим обязанности главы облгосадминистрации.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича", - говорится в документе.
До назначения Бутрий был депутатом Херсонского областного совета и входил во фракцию "Блока Петра Порошенко".
Напомним, 6 апреля Гордеев написал заявление об отставке.
Ранее, 28 января, отец Екатерины Гандзюк Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком. В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.
В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Гандзюк.
Активистка Гандзюк скончалась 4 ноября после того, как ее 31 июля облили серной кислотой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.