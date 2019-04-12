В САП ответили на заявление НАБУ о запрете упоминать Гладковского в деле о хищениях

В ведомстве отрицают обвинения в саботаже расследования.

В САП ответили на заявление НАБУ о запрете упоминать Гладковского в деле о хищениях
Олег Гладковский
Фото: argumentua.com

Специальная антикоррупционная прокуратура опровергла обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины в саботаже расследования по хищениям в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что подали по делу о хищениях в "Укроборонпроме" 50 ходатайств об обысках, 21 ходатайство о доступе к вещам и документам, 3 ходатайства об аресте. Прокурорами САП приняты все процессуальные меры для обеспечения доступа детективов НАБУ к материалам данного производства, в т.ч. и согласовано ходатайство о временном доступ к телефонам упомянутых субъектов.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре также утверждают, что утвердили постановление об истребовании из ГПУ производства, имеющего отношение к расследуемым НАБУ фактам.

"Согласовывая эти ходатайства, прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Denys Bihus маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", - указывается в заявлении.

В САП подчеркивают, что не давали "устных указаний" удалить из текстов ходатайств фамилию Гладковского, и выложили сканы одного из таких документов.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua

"Попутно отмечаем, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда!", – подытожили в САП.

Ранее сегодня НАБУ обвинило САП в затягивании расследования хищений в "Укроборонпроме". Кроме того, в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что получили от САП устное указание удалить из текста ходатайств фамилии Гладковского и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" вспыхнул скандал в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Правнук Муссолини будет участвовать в выборах в ЕвропарламентПравнук Муссолини будет участвовать в выборах в Европарламент
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Военнопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗОВоеннопленный украинский моряк Гриценко рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ запретили упоминать фамилию Гладковского в деле о хищениях в оборонпромеНАБУ запретили упоминать фамилию Гладковского в деле о хищениях в оборонпроме
НАБУ сообщило о подозрении бывшему гендиректору "Чернобыльского спецкомбината"НАБУ сообщило о подозрении бывшему гендиректору "Чернобыльского спецкомбината"
Порошенко пообещал назначить антикоррупционных судей уже на этой неделеПорошенко пообещал назначить антикоррупционных судей уже на этой неделе
Порошенко пообещал подписать назначение судей ВАКС уже на этой неделеПорошенко пообещал подписать назначение судей ВАКС уже на этой неделе
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в WADAУ Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в WADA
РоSSия заблокировала заявление Совбеза ООН по ЛивииРоSSия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии
ГБР подозревает сотрудника НАБУ в присвоении 1 млн гривен и покупке на них Range RoverГБР подозревает сотрудника НАБУ в присвоении 1 млн гривен и покупке на них Range Rover
НАБУ пришло с обыском в Агентство по розыску и менеджменту активовНАБУ пришло с обыском в Агентство по розыску и менеджменту активов
САП обвинила НАБУ в нежелании расследовать дела по "Укроборонпрому"САП обвинила НАБУ в нежелании расследовать дела по "Укроборонпрому"
Журналисты "Схем" передали материалы расследования о Кононенко в НАБУЖурналисты "Схем" передали материалы расследования о Кононенко в НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости