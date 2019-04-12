На закупку и модернизацию военной техники в 2019 году предусмотрено 11,5 млрд грн

Планируется закупить более 270 ед. ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 200 ед. бронетанкового вооружения.

На закупку и модернизацию военной техники в 2019 году предусмотрено 11,5 млрд грн
Фото: mil.in.ua

На оснащение украинских войск современным вооружением и техникой, в бюджете предусмотрено 11,5 млрд грн, сообщил заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины Сергей Винник, передает «Интерфакс-Украина».

Винник подчеркнул, что оснащение новым вооружением является одним из бесспорных приоритетов в развитии Вооруженных сил Украины.

На брифинге 11 апреля в Киеве он сообщил, что в 2018 году благодаря финансовым ресурсам были существенно улучшены качественные характеристики отдельных образцов ракетно-артиллерийского вооружения украинского производства, это подтвердили недавно проведенные испытания техники.

По его словам, в 2019 году эта работа продолжится. Также планируется дальнейшее совершенствование украинского вооружения, его серийное производство и закупка для нужд Вооруженных Сил Украины.

Благодаря финансовым ресурсам, выделенным в этом году, планируется закупить более 800 ед. автомобильной техники, 600 единиц техники связи, более 270 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 3 тыс. единиц стрелкового оружия, а также другого вооружения и техники.

"Кроме того, в интересах Вооруженных сил Украины запланировано 20 опытно-конструкторских работ", - сообщил Винник, добавив, что в этом году выделено еще 4 млрд грн за на ремонт более 5 тыс. ед. вооружения и военной техники.

Напомним, 4 апреля в Одесской области успешно прошли испытания украинские ракеты повышенной дальности "Ольха М". Они способны поражать цель на расстоянии до 130 км. Это почти вдвое дальше по сравнению с обычной "Ольхой", управляемые ракеты которой поражают цель на расстояние 70 км.

В январе 2018 года в Украине успешно провели пуски нового зенитно-ракетного комплекса C-125 М "Печора". Испытания проводились украинской компанией "Радионикс" и государственным конструкторским бюро "Луч".

В конце января состоялись успешные первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Новыя крылатая ракета - полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ "Луч".


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