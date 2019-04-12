НОТУ отказалась проводить дебаты в формате телемоста

Провести дебаты по видеосвязи предложил штаб Зеленского.

НОТУ отказалась проводить дебаты в формате телемоста
Фото: InfoResist

Телемоста между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским - кандидатами на должность Президента - не будет.

Об этом сообщила пиар-директор "UA: Общественное вещание" Виктория Сидоренко, передает Укринформ.

"Телемост не является участием в дебатах кандидата в президенты. Участием в дебатах является присутствие в студии в том формате, который прописан в законодательстве", - сказала она.

Сидоренко уточнила, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года "О порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины" детально прописаны все аспекты проведения дебатов.

"Весь порядок проведения дебатов прописан ЦИК и отступать от него мы не можем и не можем менять тот формат, который определен законодательством", - резюмировала пиар-директор "UA:Общественное вещание".

Напомним, ранее сегодня в штабе Зеленского заявили, что "идут навстречу" пожеланиям избирателей и Порошенко и согласны на дебаты в видеоформате: чтобы действующий президент выступал в студии Национального общественного телевидения, а Зеленский - на стадионе.

Идея провести дебаты на стадионе принадлежит Зеленскому: после первого тура выборов кандидат опубликовал видеоролик, вызывающий Порошенко провести дискуссию на стадионе. Порошенко принял это предложение, после чего Зеленский начал отказываться от участия в дебатах вообще и на стадионе в частности.


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