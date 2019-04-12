Более 100 тысяч избирателей за три дня изменили место голосования

Перед вторым туром выборов Президента Украины уже больше 100 тысяч избирателей временно изменили свое место голосования.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, выступая в четверг на Форуме по безопасности в Киеве .

"Еще одна уникальная тенденция после первого тура... Сегодня фактически третий день, когда у украинцев есть возможность подать документы для того, чтобы проголосовать во втором туре не по месту своей регистрации (изменить адрес голосования - ред.). Только за эти три дня более ста тысяч украинцев изменили свое место голосования и готовы прийти голосовать во втором туре", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

По словам Павла Петренко, количество таких людей увеличивается.

"Мы видим абсолютно иную политическую реальность. Очень рассчитываю, что второй тур также пройдет часто и открыто", - добавил министр.

Также глава Минюста подчеркнул, что еще одна важная новация - отсутствие инициирования судебных процессов от кандидатов по оспариванию результатов выборов.

Напомним, перед первым туром выборов свое место голосования сменили почти 316 тыс. украинцев. Наибольшее количество заявлений было подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно.

Напомним, второй тур выборов Президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. Согласно результатам первого тура выборов, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, соответственно они будут сражаться за победу на втором туре.